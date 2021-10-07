Еще 1983 пациента с COVID-19 зарегистрировано в Беларуси

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1983 пациента с COVID-19 .

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки выписано 1560 человек, умерло 15 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

6 октября был 1991 новый случай коронавируса, 5-го — 1978, 4-го — 1872, 3-го — 1899, 2-го — 1998 (суточный рекорд), 1-го — 1993, 30 сентября — 1989, 29-го — 1993, 28-го — 1955 заболевших.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 551 800 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 528 208 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4243 пациента с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 39 968 тестов на коронавирус (днем ранее — 43 987). Всего в стране проведено 8 734 020 тестов.

По информации Минздрава, 2 млн 342 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 1 млн 702 тыс. прошли полный курс вакцинации.

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