Мининформ рассмотрит запрос о восстановлении доступа к сайту «КП в Беларуси»

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Министерство информации рассмотрит запрос о восстановлении доступа к сайту «Комсомольской правды» в Беларуси», говорится в сообщении, размещенном 7 октября на сайте ведомства.

В нем отмечается, что ЗАО «БелКП-ПРЕСС», которому принадлежит газета «Комсомольская правда» в Беларуси», 5 октября обратилось в министерство с просьбой о возобновлении доступа к интернет-ресурсу www.kp.by.

«В письме за подписью генерального директора ЗАО «БелКП-ПРЕСС» Янковича С.В. указано, что ЗАО «БелКП-ПРЕСС» принимает во внимание правовую оценку, которая была дана рассматриваемой публикации и гарантирует доведение данной правовой оценки до работников редакции с целью недопущения в последующем появления материалов, нарушающих требования законодательства», — отмечает Мининформ.

В министерстве пообещали, что обращение будет рассмотрено «в установленном законодательством порядке», и добавили, что документы на прекращение деятельности «КП» в Беларуси» к ним не поступали.

Вечером 5 октября стало известно, что владельцы «Комсомольской правды» приняли решение закрыть белорусское представительство издания. В Кремле назвали «единственно правильным» такую позицию.

6 октября глава белорусской редакции Сергей Трефилов заявил БелаПАН: «Все, что сказано в опубликованном сообщении, — пока что исчерпывающая информация. Все будет решаться в рабочем порядке».

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника. По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ.

МВД опровергло информацию, что журналист был задержан на территории РФ.

С осуждением пресследования корреспондента выступил Союз журналистов России.

Ранее главред российской газеты Владимир Сунгоркин сообщил, что «Комсомольская правда» сосредоточится на помощи журналисту, который находится в ИВС на Окрестина. Ранее сообщалось, что корреспондент не вышел на свободу спустя 72 часа после задержания. Сегодня адвокаты журналиста Можейко подали жалобу на его арест.

 

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Тэги: свобода слова

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