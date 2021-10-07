Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отправлен в отставку

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Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков отправлен в отставку. За это решение проголосовали 284 депутата.

Фото с сайта Верховной рады

Увольнение поддержали:

  • «Слуга народа» — 215;
  • «Батькивщина» — 20;
  • «Голос» — 6;
  • «За майбутне» — 19;
  • «Довира» — 18;
  • внефракционные — 6.

Разумков шел первым номером в списке партии «Слуга народа», Верховную раду возглавил 29 августа 2019 года.

Скорее всего парламентом теперь будет руководить нынешний первый зампред Руслан Стефанчук.

 

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Тэги: Верховная Рада Персона: Дмитрий Разумков Руслан Стефанчук

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