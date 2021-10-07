Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отправлен в отставку
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Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков отправлен в отставку. За это решение проголосовали 284 депутата.
Увольнение поддержали:
- «Слуга народа» — 215;
- «Батькивщина» — 20;
- «Голос» — 6;
- «За майбутне» — 19;
- «Довира» — 18;
- внефракционные — 6.
Разумков шел первым номером в списке партии «Слуга народа», Верховную раду возглавил 29 августа 2019 года.
Скорее всего парламентом теперь будет руководить нынешний первый зампред Руслан Стефанчук.