Спикер Верховной рады Дмитрий Разумков отправлен в отставку

Председатель украинского парламента Дмитрий Разумков отправлен в отставку. За это решение проголосовали 284 депутата.

Фото с сайта Верховной рады

Увольнение поддержали:

«Слуга народа» — 215;

«Батькивщина» — 20;

«Голос» — 6;

«За майбутне» — 19;

«Довира» — 18;

внефракционные — 6.

Разумков шел первым номером в списке партии «Слуга народа», Верховную раду возглавил 29 августа 2019 года.

Скорее всего парламентом теперь будет руководить нынешний первый зампред Руслан Стефанчук.