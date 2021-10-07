В ближайшие ночи ожидаются заморозки

В ближайшие ночи на территории почти всей республики ожидаются заморозки.

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Как сообщает Белгидромет, в большинстве районов ночью ожидаются заморозки 0..-5°С.

МЧС отмечает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов.

«Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды», — рекомендуют спасатели.