В ближайшие ночи ожидаются заморозки
В ближайшие ночи на территории почти всей республики ожидаются заморозки.
Как сообщает Белгидромет, в большинстве районов ночью ожидаются заморозки 0..-5°С.
МЧС отмечает, что заморозки представляют опасность для сельскохозяйственных растений, в осенне-весенний период для семян и всходов.
«Для защиты растений от заморозков необходимо обеспечить их укрытие полимерной пленкой, нетканым материалом (спанбондом), соломой. Также не следует оставлять без укрытия на полях выкопанный картофель и корнеплоды», — рекомендуют спасатели.