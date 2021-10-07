Биржа: доллар и евро продолжили падение
Американская и европейская валюты продолжили падение. Об этом свидетельствуют данные с торгов БВФБ в четверг, 7 октября.
Евро потерял сегодня еще 0,0088 пункта — 2,8807 белорусского рубля, а доллар 0,0084 пункта — 2,4897 белорусского рубля.
А вот российский рубль свои позиции по отношению к вчерашней сессии не изменил — 3,445 белорусского рубля за 100 российских.
Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ
Напомним, в январе—сентябре редний курс наличного доллара
Читайте также:
Прогноз Всемирного банка: по итогам года у Беларуси будет самый низкий рост ВВП в регионе За 20 лет, прошедших с президентских выборов-2001, доллар вырос в 17 раз Работ в АПК «непочатый край» — Лукашенко объявил тревогу