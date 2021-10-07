Биржа: доллар и евро продолжили падение

/ Экономика
Просмотров: 60

Американская и европейская валюты продолжили падение. Об этом свидетельствуют данные с торгов БВФБ в четверг, 7 октября.

Евро потерял сегодня еще 0,0088 пункта — 2,8807 белорусского рубля, а доллар 0,0084 пункта — 2,4897 белорусского рубля.

А вот российский рубль свои позиции по отношению к вчерашней сессии не изменил — 3,445 белорусского рубля за 100 российских.

Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by.

Напомним, в январе—сентябре редний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

 

Читайте также:

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: курсы валют

Другие материалы на эту тему:

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Доллар в Беларуси будет дешеветь или дорожать?

Чем грозит стране рост курса доллара

Чем грозит стране рост курса доллара

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Нацбанк поручил обеспечить обменники валютой

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года

Пора сдавать валюту? Каким будет курс доллара в конце 2020 года