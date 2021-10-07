Биржа: доллар и евро продолжили падение

Американская и европейская валюты продолжили падение. Об этом свидетельствуют данные с торгов БВФБ в четверг, 7 октября.

Евро потерял сегодня еще 0,0088 пункта — 2,8807 белорусского рубля, а доллар 0,0084 пункта — 2,4897 белорусского рубля.

А вот российский рубль свои позиции по отношению к вчерашней сессии не изменил — 3,445 белорусского рубля за 100 российских.

Рабочая неделя (27 сентября — 1 октября) на БВФБ отсалютовала ростом трех из пяти иностранных валют, за которыми наблюдают Naviny.by .

Напомним, в январе—сентябре редний курс наличного доллара снизился на 4,24% (с 2,6194 до 2,5084 рубля).

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