Нобелевскую премию по литературе получил беженец из Танзании Абдулразак Гурна

Лауреатом Нобелевской премии в области литературы 2021 года стал танзанийский писатель Абдулразак Гурна, который сейчас проживает в Великобритании. Об этом сообщает Нобелевский комитет.

Награду он получил за «за его бескомпромиссное и сострадательное проникновение в тему последствий колониализма и судьбы беженца в разрыве между культурами и континентами».

Среди фаворитов 2021 года были французская писательница Мариз Конде, а также ее соотечественница Анни Эрно, кенийский писатель и драматург Нгуги Ва Тхионго, британский писатель индийского происхождения Салман Рушди, норвежские драматург Юн Фоссе, писатели Карл Уве Кнаусгор и Даг Сульстад, сирийский поэт Адонис, японский прозаик Харуки Мураками, российская писательница Людмила Улицкая.

Завтра, 8 октября, назовут обладателя премии мира. Среди вероятных кандидатов — Грета Тунберг и Светлана Тихановская.