Учения специалистов тыла ОДКБ «Эшелон-2021» пройдут 18—23 октября в Таджикистане

Учения специалистов материально-технического обеспечения стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) впервые пройдут 18—23 октября в Таджикистане, сообщает пресс-служба Министерства обороны России.

Прежде эти учения проводили на территории РФ.

Сообщается, что в практических действиях специальных учений будет задействовано более 500 военнослужащих подразделений материально-технического обеспечения вооруженных сил Беларуси, Казахстана, России и Таджикистана. При этом большинство — свыше 400 человек — будут представлены военными подразделений обеспечения размещенной в Таджикистане российской 201-й военной базы.

Участники учений «отработают вопросы материально-технического обеспечения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ, задействованных в уничтожении отрядов террористических формирований, вторгшихся на территорию государства — члена ОДКБ».

Накануне Минобороны РФ сообщило, что в конце октября на полигоне Харб-Майдон (Хатлонская область Таджикистана) пройдут специальные учения сил и средств разведки «Поиск-2021» при участии более чем 400 военнослужащих из Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана. Около половины из них будут представлены военнослужащими разведывательных подразделений Центрального военного округа (ЦВО) ВС РФ.

«В рамках учения будут отработаны совместные действия воинских контингентов стран ОДКБ по локализации приграничного вооруженного конфликта, а также управление силами и средствами разведки в ходе блокирования и уничтожения незаконных вооруженных формирований», — сообщило российское военное ведомство.

Ранее командующий войсками ЦВО ВС РФ Александр Лапин сообщил, что в октябре на территории Таджикистана — вблизи границы с Афганистаном — пройдут учения с воинскими контингентами стран ОДКБ «Взаимодействие», «Поиск» и «Эшелон», к которым привлекут более 2,7 тыс. военнослужащих и свыше 500 единиц техники.