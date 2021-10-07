За прошедшие сутки в страны ЕС не впустили 738 нелегальных мигрантов со стороны Беларуси

За прошедшие сутки в страны Европейского союза не впустили 738 мигрантов, намеревавшихся незаконно пересечь границу со стороны Беларуси.

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Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 6 октября был установлен новый абсолютный суточный рекорд попыток нелегально попасть в страну с белорусской территории — 667 (прежний был 1 октября — 529, до этого 28 сентября — 473). Задержали семь граждан Турции, остальных в страну не впустили. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержали трех поляков и 10 граждан иных стран.

Следует отметить, что 6 октября пресс-секретарь министра-координатора польских спецслужб Станислав Жарин в «Твиттере» сообщил, что «миграционный путь в Польшу находится под контролем белорусских властей». «По последней информации, Минск в настоящее время не принимает пассажиров, вылетающих из аэропорта Эрбиль (даже с уже выданной визой). <...> Кроме того, Министерство иностранных дел Республики Беларусь приостановило прием заявлений на получение визы от граждан Египта, Ирана, Нигерии, Пакистана и Сирии», — написал он.

Новостной портал Delfi со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщил, что за минувшие сутки в страну не впустили 61 нелегального мигранта со стороны Беларуси. В литовской погранслужбе утверждают, что на белорусской стороне недалеко от Ладзияйского района прозвучал единичный выстрел и были выпущены две сигнальные ракеты, у Варенского района — одна ракета.

«В среду один гражданин Туниса пытался обмануть литовских пограничников, — отметили в Службе охраны госграницы. — Он перешел международный пункт пограничной проверки документов в Мядининкае. Во время проверки он предоставил паспорт гражданина Туниса и якобы выданный на его имя вид на жительство в Бельгии, который дал бы ему право попасть в Шенгенское пространство без визы. Пограничники установили, что это бельгийское разрешение является подделкой. В связи с этим тунисца не впустили в Литву и вернули в Беларусь».

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщает, что 6 октября были предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 10 иностранцами. Задержанных нет.