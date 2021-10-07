Генпрокуратура предложила урегулировать использование беспилотных летательных аппаратов в Беларуси

Генеральная прокуратура Беларуси инициировала разработку нормативных требований для использования беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщило управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности ведомства.

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«Генеральный прокурор проинформировал премьер-министра об отсутствии надлежащего правового регулирования использования беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве страны, что не способствует обеспечению общественной безопасности», — говорится в сообщении.

Предложено заинтересованным государственным органам и организациям установить нормативные требования к сертификации и учету БПЛА и их операторов, определить порядок оборота таких летательных аппаратов с учетом их взлетной массы и назначения, а также предусмотреть ответственность за несоблюдение вводимых требований.

В Генпрокуратуре отметили, что в августе 2018 года над Заславским водохранилищем в Минском районе на высоте около 900 метров было зафиксировано опасное сближение при заходе на посадку Boeing-737-500 авиакомпании «Белавиа» с БПЛА, оператор которого не установлен. «В прошлом и текущем годах фиксировались многочисленные факты противоправного использования таких устройств, а в сентябре 2021 года имел место акт терроризма с применением БПЛА», — подчеркнули в ведомстве.

25 сентября один из телеграм-каналов сообщил, что на базу ОМОН в минском микрорайоне Уручье с помощью дронов с большой высоты были сброшены две пятилитровые емкости с зажигательной смесью. Было опубликовано видео с места происшествия, предположительно снятое с дрона.