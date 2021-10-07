Золотовалютные резервы Беларуси за сентябрь снизились на 36,8 млн долларов

Золотовалютные резервы Республики Беларусь на 1 октября 2021 года, по предварительным данным, составили 8 млрд 459,9 млн долларов (в эквиваленте), сообщила пресс-служба Национального банка.

За сентябрь ЗВР снизились на 36,8 млн долларов (на 0,4%) после роста в августе на 1 млрд 54,3 млн (на 14,2%).

«Снижение уровня международных резервных активов по итогам сентября в основном обусловлено плановым погашением правительством внешних и внутренних обязательств в иностранной валюте на сумму порядка 240 млн долларов США, а также уменьшением стоимости монетарного золота», — говорится в сообщении регулятора.

Поддержанию уровня золотовалютных резервов в сентябре способствовали поступление иностранной валюты в бюджет, а также покупка Национальным банком иностранной валюты на торгах ОАО «Белорусская валютно-фондовая биржа».

Согласно основным направлениям денежно-кредитной политики на 2021 год ЗВР на 1 января 2022 года должны составить не менее 6 млрд долларов.

Как сообщалось, за август золотовалютные резервы Беларуси увеличились более чем на 1 млрд долларов после выделения SDR Международным валютным фондом. SDR — специально созданное средство для платежных расчетов МВФ. Его валютный курс определяется на основе обменных курсов корзины валют — доллара, евро, иены, британского фунта и юаня. В прошлый раз МВФ обращался к инструменту SDR в 2009 году, чтобы поддержать мировую экономику после глобального финансового кризиса.