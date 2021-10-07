Пружанский инструктор автошколы обучал девушку вождению пьяным

Утром 4 октября на улице Красноармейской в Пружанах наряд ГАИ остановил учебный Daewoo. За рулем находилась курсантка автошколы, рядом — 52-летний инструктор. От мужчины исходил запах спиртного, с собой у него не оказалось водительского удостоверения.

Преподавателя доставили на медосвидетельствование: в парах выдыхаемого воздуха было зафиксировано 1,5 промилле алкоголя, сообщили в областной ГАИ.

Инспекторы составили административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие водительского удостоверения.

Напомним, за вождение в нетрезвом виде (от 0,3 до 0,8 промилле включительно) предусмотрено лишение права управления на 3 года и штраф в размере 100 базовых величин. Если степень опьянения выше 0,8 промилле, то взыскание увеличивается до 200 базовых величин с лишением права управления сроком на 5 лет.