Пружанский инструктор автошколы обучал девушку вождению пьяным

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Утром 4 октября на улице Красноармейской в Пружанах наряд ГАИ остановил учебный Daewoo. За рулем находилась курсантка автошколы, рядом — 52-летний инструктор. От мужчины исходил запах спиртного, с собой у него не оказалось водительского удостоверения.

Преподавателя доставили на медосвидетельствование: в парах выдыхаемого воздуха было зафиксировано 1,5 промилле алкоголя, сообщили в областной ГАИ.

Инспекторы составили административные протоколы за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и отсутствие водительского удостоверения.

Напомним, за вождение в нетрезвом виде (от 0,3 до 0,8 промилле включительно) предусмотрено лишение права управления на 3 года и штраф в размере 100 базовых величин. Если степень опьянения выше 0,8 промилле, то взыскание увеличивается до 200 базовых величин с лишением права управления сроком на 5 лет.
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Тэги: пьянство автошкола ГАИ Город: Пружаны

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