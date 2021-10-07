Гигин назвал белорусскую «Комсомолку» идеологическим линкором антироссийской пропаганды

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«Комсомольская правда» вовсе не была пророссийской газетой. Об этом в эфире телеканала «Россия» заявил «политолог» Вадим Гигин.

«На протяжении многих лет "Комсомольская правда в Беларуси" (как говорят, франшиза, чтобы отделить ее от основной "Комсомольской правды") вовсе не была никакой пророссийской газетой. Это был флагман, идеологический линкор антироссийской пропаганды. Именно на страницах этой газеты выходили материалы, в которых рассказывалось, что генералиссимус Суворов был завоевателем Беларуси. Именно на страницах этой газеты восхвалялись деятели польского восстания 1863 года. И утверждалось, что они белорусские национальные герои. Именно эта газета вместе с TUT.by образовала единый идеологический холдинг, который двигал тему столетия БНР в 2018 году», — сказал Гигин.

Сторонник Лукашенко подчеркнул, что журналисты газеты «стали бчбшниками».

«Никто не требовал стерильности от "Комсомолки". И уж тем более никто от нее не требовал сервильности», — добавил он.

Сюжет: Гибель чекиста
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Тэги: пропаганда Комсомольская правда Персона: Вадим Гигин

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