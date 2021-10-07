СК возбудил новое уголовное дело против сотрудников TUT.by

Дело против сотрудников TUT.by возбуждено за якобы разжигание социальной вражды, совершенное группой лиц.

В сообщении СК не отмечается, против кого конкретно завели дело. Ведомство лишь сообщает: «в отношении должностных лиц и работников "ТУТ БАЙ МЕДИА" и иных лиц».

Ранее руководство самого посещаемого новостного сайта Беларуси, включая главного редактора Марину Золотову, было задержано по другому уголовному делу (якобы о неуплате налогов в особо крупном размере), большинство журналистов вынужденно выехали из страны.

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