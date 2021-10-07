Хабаровское отделение консульства Беларуси перенесли во Владивосток

Отделение консульства Беларуси открылось во Владивостоке. В церемонии приняли участие губернатор Приморского края Олег Кожемяко и посол Беларуси в РФ Владимир Семашко.

«Мы приняли решение перенести отделение посольства из Хабаровска сюда, потому что смещен акцент в развитии Дальневосточного федерального округа, — отметил Владимир Семашко. — Мы — страна с открытой экономикой, должны уметь 70% своего ВВП, то есть продуктов, услуг продвигать в разных странах. Россия для нас всегда была, есть и будет основным партнером во всех отношениях. Я верю, что у нашего отделения здесь будет прекрасная работа, все условия для него созданы, соответственно, и спрос будет сугубо по результату», передает newsvl.ru .

За восемь месяцев имеем товарооборот, как за весь прошлый год, добавил посол.

Олег Кожемяко напомнил, что регион ведет планомерную работу по укреплению экономических и культурных связей с Беларусью. «Мы видим, что по всем направлениям у нас есть прогресс, есть и экспорт, и импорт», — сказал глава региона, отметив, что у 30% приморцев есть белорусские корни.