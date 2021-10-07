Макей пожаловался на конференции ООН на «неправомерные действия коллективного Запада»

«Наметившаяся негативная тенденция агрессивного применения западными странами односторонних принудительных мер в отношении других суверенных государств идет вразрез с положениями Устава ООН и противоречит ряду международных обязательств», — заявил министр иностранных дел Владимир Макей в ходе общеполитической дискуссии высокого уровня Конференции ЮНКТАД-15 (конференция ООН по торговле и развитию).

Фото: МИД Беларуси

«Более того, — продолжил Макей, — такие неправомерные действия коллективного Запада ограничивают возможности государств, находящихся под санкционным давлением, в устойчивом развитии, нарушают экономические и социальные права граждан этих государств», передает БелаПАН.

Применение односторонних принудительных мер белорусскому министру «особенно представляется неприемлемым в ситуации, когда человечество продолжает страдать от коронавирусной пандемии, а национальные экономики не могут в полной мере восстановиться».

«Эта ситуация сохраняется вопреки призывам генерального секретаря ООН воздержаться от ограничительных мер в сложный и непредсказуемый период существования мирового сообщества», — заявил Макей, которого цитирует пресс-служба МИД.

По его словам, ЮНКТАД может сыграть свою роль в оценке негативного воздействия односторонних принудительных мер для устойчивого развития.

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