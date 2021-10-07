Три человека погибли в ДТП в Пуховичском районе

Предварительно установлено, что 29-летний водитель «Ауди» двигался по автодороге М5 в направлении Гомеля и совершил ДТП со смертельным исходом.

Фото: СК

Около 19 часов 6 октября вблизи деревни Крупка Пуховичского района он совершил наезд на 19-летнюю девушку, пересекавшую проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. После этого он выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем «Фольксваген» под управлением 27-летнего мужчины, где также находился пассажир, сообщили в СК.

В результате ДТП водитель и пассажир «Фольксвагена» скончались на месте происшествия. Девушка от полученных телесных повреждений скончалась в больнице.

Водитель «Ауди» госпитализирован. В отношении 29-летнего жителя Марьиной Горки возбуждено уголовное дело.