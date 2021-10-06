У белорусов изъяли более 2000 единиц незарегистрированного оружия

Белорусские правоохранители за девять месяцев текущего года изъяли более 2 тыс. единиц незарегистрированного оружия. Об этом в эфире телеканала ОНТ заявил заместитель министра внутренних дел Геннадий Казакевич.

«За девять месяцев этого года мы изъяли более 600 нелегальных стволов и еще 1,4 тыс. стволов у тех граждан, которые сознательно нарушают требования Закона "Об оружии"», — сказал замминистра внутренних дел.

Отметим, что в Беларуси с 4 по 8 октября проводится комплекс мероприятий по предупреждению и пресечению правонарушений в сфере оборота оружия и боеприпасов. Правоохранители проверяют условия хранения зарегистрированного оружия, а также выявляют нелегальных владельцев арсеналов.