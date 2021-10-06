Глава БСЖ: отдельные журналисты «Комсомольской правды» травили сотрудников госСМИ и угрожали им

Отдельные журналисты «Комсомольской правды» травили сотрудников государственных СМИ и угрожали им. Об этом заявил председатель правления Белорусского союза журналистов Андрей Кривошеев в программе «Объективно» на телеканале ОНТ.

«Очень многие люди не берут на себя труд посмотреть, чем эта редакция и чем отдельные, подчеркну, отдельные корреспонденты этой редакции занимались весь прошедший год. Они считают, что "Комсомольская правда", которая издается в Москве, — то же самое, что и "Комсомольская правда", которая издается в Минске. Это не так», — сказал Андрей Кривошеев.

По его словам, в редакции издания «Комсомольская правда» работали журналисты, которые якобы травили, унижали, пытались подкупить либо угрозами склонить на свою сторону сотрудников государственных и прогосударственных белорусских СМИ. «В том числе ОНТ, БТ, "СБ. Беларусь Сегодня". Это просто запредельное нарушение этического стандарта», — сказал руководитель Белорусского союза журналистов.