Представитель Генштаба ВС Беларуси избран заместителем председателя комитета начальников связи вооруженных сил стран СНГ
Начальник управления связи Генерального штаба Вооруженных сил Беларуси Олег Мищенко избран заместителем председателя Координационного комитета начальников связи вооруженных сил стран СНГ, сообщает пресс-служба белорусского Министерства обороны.
Кандидатуру Мищенко поддержали все участники заседания комитета, которое прошло 6 октября в Ереване (Армения).
Председателем комитета является начальник главного управления связи ВС России.
На встрече представители стран Содружества обсудили меры по созданию, функционированию и развитию совместной системы связи вооруженных сил стран СНГ, подвели итоги деятельности комитета в 2021 году и определили основные мероприятия до 2025 года.
Помимо этого белорусская делегация провела рабочую встречу с представителями войск связи ВС России по вопросам функционирования и развития объединенной системы связи региональной группировки войск (сил) Беларуси и РФ.