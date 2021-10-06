Шойгу: Учения «Запад-2021» показали способность войск Беларуси и России эффективно обеспечивать региональную безопасность

Совместные стратегические учения «Запад-2021» показали способность межвидовых группировок войск Беларуси и России эффективно выполнять задачи по обеспечению региональной безопасности, заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу 6 октября на подведении итогов этих маневров.

Источник: Минобороны РФ

«Цели учения считаю достигнутыми, учебные вопросы отработаны в полном объеме», — цитирует чиновника пресс-служба Минобороны России.

По словам Шойгу, в основу учений была положена отработка новых форм и способов ведения боевых действий с учетом особенностей современных локальных войн и вооруженных конфликтов. В частности, впервые в ночное время при неблагоприятных погодных условиях «десантирован парашютно-десантный батальон на современных БМД-4М, 21 самолет Ил-76МД военно-транспортной авиации произвел выброску более 30 единиц боевых машин десанта нового поколения».

Военные топографы, отметил глава Минобороны РФ, испытали возможности унифицированной программной системы «Калейдоскоп», которая «позволяет создать трехмерное изображение виртуального боевого пространства, тем самым более точно оценить обстановку и в разы сократить время принятия решений командованием».

Для эффективной корректировки огня и в интересах разведывательных подразделений задействовались беспилотные летательные аппараты. «Успешно отработано дистанционное выведение из строя так называемой стаи ударных беспилотных летательных аппаратов условного противника», — сказал Шойгу.

Он отметил, что на полигонах под Калининградом впервые применили ударные робототехнические комплексы «Платформа-М». Дистанционно управляемые роботы на гусеничном шасси «показали высокие результаты при выполнении задач по уничтожению живой силы условного противника в городских условиях». Помимо этого, на полигоне Мулино в Нижегородской области РФ в боевых порядках общевойсковых подразделений «впервые использовались роботы разведки и огневой поддержки "Уран-9" и "Нерехта"».

Шойгу сообщил, что во время учений была проверена работа создаваемых на территории Беларуси двух учебно-боевых центров подготовки специалистов Военно-воздушных сил и ПВО, а также организация боевого дежурства в Единой региональной системе ПВО Российской Федерации и Республики Беларусь. По его словам, опыт, приобретенный российскими и белорусскими экипажами истребителей, будет учтен в дальнейшей работе по охране воздушных границ Союзного государства.

Активный этап учений «Запад-2021» прошел 10—16 сентября на четырех белорусских полигонах (230-й общевойсковой Обуз-Лесновский полигон, 174-й учебный полигон ВВС и войск ПВО Домановский, 210-й Ружанский авиаполигон, Брестский полигон) и девяти российских (Кирилловский, Струги Красные, Мулино, Погоново, Хмелевка, Правдинский, Добровольский, Дорогобуж, Вольский).

В маневрах участвовало около 200 тыс. военнослужащих (в том числе около 2 тыс. военных стран ОДКБ, ШОС и ряда государств — в составе коалиционной группировки войск), более 80 самолетов и вертолетов, более 290 танков, более 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей.

К части учений, которая прошла на территории Беларуси, привлекли около 12,8 тыс. человек, в том числе около 2,5 тыс. российских военнослужащих и до 50 казахстанских военных из состава Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ. Было задействовано до 350 единиц бронетанковой техники (в том числе около 140 танков), около 110 единиц артиллерии и ракетных систем залпового огня, более 30 самолетов и вертолетов.

На церемонии закрытия 17 сентября на 230-м общевойсковом Обуз-Лесновском полигоне в Барановичском районе (Брестская область) министр обороны Виктор Хренин заявил: учениями послан «четкий и ясный сигнал для коллективного Запада о том, что разговор с позиции силы с народами Беларуси, России, Казахстана — бесперспективен». «Мы нацелены на диалог», — сказал глава Минобороны.