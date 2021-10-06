Количество политзаключенных в Беларуси превысило 800

Еще 73 человека признаны политзаключенными, сообщает лишенный госрегистрации правозащитный центр «Весна».

Отмечается, что все они являются фигурантами так называемого дела Зельцера.

С 29 сентября по 1 октября в разных городах Беларуси прошли массовые задержания людей, оставивших в интернете комментарии о гибели сотрудника EPAM Андрея Зельцера и сотрудника КГБ Дмитрия Федосюка. Следственный комитет выпустил пресс-релиз, в котором отметил, что 136 задержанных признаны подозреваемыми по уголовному делу, возбужденному по статьям 369 (оскорбление представителя власти) и 130 УК (разжигание розни и вражды).

«Эта трагедия шокировала общество. Большинство граждан выражали свои соболезнования и сопереживали вместе с семьей и сослуживцами погибшего. Однако нашлись и те, для кого беда стала поводом для "хайпа". В сети стали появляться комментарии и видеоролики, которые отличались своим цинизмом. Несмотря на неоднократные предупреждения представителей правоохранительных органов о даче жесткой и принципиальной правовой оценки по каждому такому факту, некоторых "комментаторов" это не остановило, и они, полагаясь на анонимность и мнимую безнаказанность, продолжили свою травлю, оскорбления и унижения в сети интернет», — заявил СК.

Следователи обещают продолжить выявление граждан, оставляющих комментарии, которые органы могут расценить как «разжигание вражды» либо «оскорбление представителя власти».

31-летний Андрей Зельцер был похоронен 6 октября на кладбище «Лесное» возле микрорайона Шабаны. Его жена задержана в день перестрелки и находится под стражей. У вдовы 10-летний сын. У убитого сотрудника КГБ — ровесника Зельцера — осталась четырехлетняя дочь. Он похоронен 1 октября на Восточном (Московском) кладбище.

Общее количество политзаключенных достигло 801.