Обсерватория по защите правозащитников осудила атаку на гражданское общество Беларуси

Обсерватория по защите правозащитников (совместная программа Международной федерации за права человека (FIDH) и Всемирной организации против пыток (OMCT)) решительно осуждает беспрецедентную атаку на гражданское общество Беларуси и призывает к немедленной международной реакции.

Заявление обсерватории, размещенное на сайте FIDH, появилось в ответ на ликвидацию одних из последних официально зарегистрированных в Беларуси правозащитных организаций — Белорусского Хельсинкского комитета (1 октября), «Правовой инициативы» и «Звена» (5 октября). Отмечается, что белорусские власти решили ликвидировать более 270 неправительственных организаций. Многие уже закрыты, остальные находятся в процессе ликвидации.

Их ликвидация означает «полное уничтожение юридически зарегистрированного в стране гражданского общества», подчеркивается в заявлении.

Обсерватория считает, что этот процесс «имеет политические мотивы и является частью репрессий, которые продолжаются в Беларуси на фоне непризнанных президентских выборов в прошлом году». Подчеркивается, что более 30 правозащитников, юристов и журналистов, в том числе семь сотрудников центра «Весна» (лишен госрегистрации, является членом FIDH и OMCT), находятся за решеткой. Десятки других правозащитников стали жертвами иных форм правового преследования, включая неоднократные задержания и допросы.

Обсерватория также считает, что такие действия имеют целью препятствовать работе правозащитников и организаций гражданского общества в Беларуси, они напрямую нарушают право на свободу ассоциаций.

Обсерватория призывает белорусские власти «полностью выполнять свои международные обязательства в области прав человека», поскольку страна является участницей Международного пакта о гражданских и политических правах, «уважать права на свободу ассоциаций, свободу от пыток и жестокого обращения, свободу от произвольных задержаний и право на справедливый суд». Она также призывает власти уважать и защищать работу правозащитников, гарантировать их деятельность без преград и страха перед расправой, требует немедленного и безусловного освобождения всех правозащитников, которые «в настоящее время произвольно содержатся в Беларуси», и «прекращения произвольного административного и уголовного преследования правозащитников».

Обсерватория по защите правозащитников была создана в 1997 году. Цель программы — предотвращение или устранение репрессий против правозащитников. FIDH и OMCT являются участницами ProtectDefenders.eu — механизма Европейского союза по защите прав человека, реализуемого международным гражданским обществом.