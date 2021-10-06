В Польше за неделю COVID-заболеваемость подскочила на 70%

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В Польше заболеваемость COVID-19 за неделю выросла на 70%. Об этом заявил замминистра здравоохранения Польши Вальдемар Краска, сообщает Onet.pl в среду, 6 октября.

Источник: modlinairport.pl

«Сегодня мы превысили 2000 ежедневных случаев. Это ровно 2085 случаев. Это увеличение более чем 70% по сравнению с предыдущей неделей. Должен загореться красный свет», — сказал Краска.

По его словам, «это тот самый момент, когда мы должны вакцинироваться, поскольку четвертая волна очевидно ускоряется, особенно в тех регионах, где число вакцинированных является самым низким».

Он добавил, власти пока не планирует общенациональные ограничения, которые действовали в предыдущие волны пандемии.

«Мы не планируем никаких ограничений по экономике. Если они есть, то в масштабах поветов», — пояснил Краска.

Всего с начала пандемии в Польше зафиксировали более 2,9 млн случаев коронавируса, около 75 тысяч человек умерли. На данный момент более 19,5 млн поляков полностью привиты от коронавируса, однако около 40% населения, имеющих право вакцинироваться, до сих пор не воспользовались этой возможностью.

Сюжет: COVID-19
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Тэги: коронавирус COVID-19 Польша Персона: Вальдемар Краска Город: Варшава

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