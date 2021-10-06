За сутки в страны ЕС не впустили 530 нелегалов со стороны Беларуси

За минувшие сутки в страны Европейского союза не впустили 530 мигрантов, которые намеревались нелегально пересечь границу с территории Беларуси.

Пограничная служба Польши в «Твиттере» сообщила, что 5 октября было зафиксировано 483 попытки незаконного пересечения границы со стороны Беларуси. Задержаны два гражданина Ирака, остальных в страну не впустили. Кроме того, за пособничество в нелегальной миграции задержаны 13 человек.

Телерадиокомпания LRT со ссылкой на Службу охраны государственной границы Литвы сообщила, что за минувшие сутки в страну не впустили 28 мигрантов, которые пытались нелегально пересечь границу со стороны Беларуси. Иностранцев фиксировали вблизи участков границы, которые относятся к Игналинскому, Варенскому и Лаздийскому районам.

Государственная пограничная охрана Латвии на своем сайте сообщает, что 5 октября предотвращены попытки незаконного пересечения латвийско-белорусской границы 21 иностранцем. Задержанных нет.

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Официальный Минск в свою очередь неоднократно заявлял , что не имеет отношения к миграционному кризису и обвинял страны Запада в вспышке нелегальной мигранции .

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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