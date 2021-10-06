Мингорсуд оставил Алеся Беляцкого за решеткой

Минский городской суд 6 октября не удовлетворил жалобу правозащитника Алеся Беляцкого на продление ему срока заключения под стражу, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Таким образом, Беляцкий, который признан политзаключенным, останется за решеткой. В СИЗО он находится почти три месяца — с 14 июля.

По информации правозащитников, из расписания суда стало известно, что Беляцкому предъявили обвинение только по одной статье Уголовного кодекса — 243, ч. 2 (уклонение от уплаты налогов, повлекшее причинение ущерба в крупном размере). Она предусматривает наказание в виде ограничения свободы до пяти лет или лишения свободы от трех до семи лет.

Ранее сообщалось, что кроме статьи о неуплате налогов Беляцкого обвинили по двум частям ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок, либо активное участие в них).

Согласно обвинению, Алесь Беляцкий совместно с правозащитниками Владимиром Лабковичем, Валентином Стефановичем, Дмитрием Соловьевым «и другими неустановленными лицами» руководили работой правозащитного центра «Весна» после ее ликвидации Верховным судом в 2003 году.

Они «в нарушение норм Гражданского и Налогового кодексов не зарегистрировали «Весну» в качестве юридического лица и налогоплательщика и не подавали документы в налоговую инспекцию». Тем самым, по мнению обвинения, правозащитники «скрыли от налоговых органов сведения об осуществленных выплатах <...> и уклонились от признания организации налоговым агентом».

Таким образом, следует из обвинения, правозащитники «совершили уклонение от уплаты сумм подоходного налога <...> путем сокрытия налоговой базы за период с 2013 по 2020 год в общей сумме не менее 113 тысяч 428 рублей, что составляет 3.911 базовых величин».

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