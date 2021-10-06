Очередной грубый выпад представителя МИД Беларуси в адрес Польши

«Не более чем политиканство и популистская риторика, не имеющая ничего общего с объективной реальностью и подлинным положением вещей», — таким образом пресс-секретарь МИД Беларуси Анатолий Глаз прокомментировал вчерашнее заявление замминистра иностранных дел Польши Марцина Пшидача о том, что Беларуси решено оказать помощь в обеспечении мигрантов.

«В очередных поспешных односторонних решениях Польши что-то куда-то направить без всякого смысла, запроса или хотя бы согласия партнера явно сквозит определенное пренебрежение к белорусской государственности и суверенитету, — заявил Глаз. — Поэтому тем более печально такое слышать от высокопоставленного представителя МИД соседней страны».

«А гипотетическая помощь, которую, подчеркну, с нашей стороны никто не просил и в которой нет никакой объективной необходимости, уверены, может быть при желании использована польской стороной действительно по назначению. Они вправе предложить ее, например, соседней Литве, нечеловеческие условия содержания беженцев в которой уже известны всему миру, напрямую передать ее афганским беженцам, которые уже который месяц находятся на польской границе и которым постоянно оказывают помощь белорусские граждане и общественные организации. Ну или в крайнем случае в качестве дополнения могут отдать ее известным белорусским экстремистам, которых укрывает польская сторона», — добавил представитель МИД Беларуси.

По словам Глаза, «абсурдно и смешно» выглядят заявления о готовности помогать людям в сложной ситуации «от представителя страны, в которой беженцы избиваются до полусмерти, незаконно выдавливаются и не щадятся уже даже дети-инвалиды, вводится чрезвычайное положение, чтобы это скрыть, и которая не просто игнорирует решения большинства международных организаций и положения соответствующих документов, но и вызывающим образом прямо отказывается выполнять судебные требования Европейского суда по правам человека как раз-таки о помощи беженцам, застрявшим на границе». «Благо, что общество все это прекрасно понимает и видит», — подытожил представитель белорусского внешнеполитического ведомства.

На пресс-конференции 5 октября заместитель главы МИД Польши сообщил, что министерство совместно с Государственным агентством стратегических резервов приняли решение оказать Беларуси помощь в связи с миграционным кризисом.

По словам польского чиновника, на территории Беларуси «находятся несколько тысяч нелегальных мигрантов». «Нам известно, что подавляющее большинство из них размещено в отелях, условия для их проживания вполне приличные, — сказал Пшидач. — Но если принимающее государство, которое их пригласило, — Беларусь — не сможет удовлетворить какие-то их базовые потребности, мы в состоянии оказать эту помощь».

Он заявил, что предложение о гуманитарной помощи передано временному поверенному в делах Беларуси в Польше. «У нас есть все необходимое, машины готовы к отправке. Посредством ноты мы также спрашиваем у белорусской стороны, какие еще нужды необходимо удовлетворить, если таковые имеются», — сказал польский чиновник.

Польша, по его словам, не является причиной этого кризиса, но «как демократическая страна, основанная на определенных принципах и ценностях», хочет «показать некоторую готовность поддержать людей, которые оказались в сложной ситуации».

В то же время, подчеркнул он, «Польша не изменит своей политики в отношении режима Александра Лукашенко».

Во время выступлений на 76-й сессии Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке 21 сентября президенты Польши Анджей Дуда, Литвы Гитанас Науседа и Латвии Эгилс Левитс возложили ответственность за ситуацию с нелегальными мигрантами на восточных границах ЕС на власти Беларуси. Они осудили практику использования иностранных граждан в уязвимом положении для проведения «гибридной атаки» и призвали страны ООН сообща решать миграционные проблемы.

По мнению главы движения «Открытая Россия» Михаила Ходорковского, в создании миграционного кризиса в Литве белорусские власти действуют несамостоятельно и стремятся оказать услугу Кремлю.

9 сентября на пресс-конференции по итогам встречи с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил , что проблема с мигрантами на границах Беларуси и стран ЕС России не касается, и призвал западных лидеров напрямую общаться с белорусскими властями.

Из-за увеличения потоков нелегальной миграции с белорусской территории Литва объявила режим экстремальной ситуации на всей территории страны, Латвия и Польша ввели чрезвычайное положение в районах, граничащих с Беларусью.

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