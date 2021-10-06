В Кремле назвали «единственно правильным» решение «КП» о закрытии подразделения в Беларуси

Кремль сожалеет о закрытии представительства газеты «Комсомольская правда» в Беларуси, но считает это решение правильным, заявил журналистам 6 октября в Москве пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Фото ru.freepik.com

«В данном случае мы видим, что, по всей видимости, единственно правильное решение приняло издание о закрытии подразделения в Белоруссии, — цитирует Пескова ТАСС . — Можно выразить сожаление в связи с тем, что в Белоруссии прекратило работать наше весьма авторитетное и популярное издание и очень уважаемое».

В Кремле надеются, что действия в отношении задержанного корреспондента издания Геннадия Можейко не связаны с его профессиональной деятельностью. «Еще раз хочется сказать, что мы хотели бы надеяться, что действия в отношении журналиста «Комсомольской правды» не связаны с его журналистской работой», — отметил пресс-секретарь Путина.

«Мы находимся в постоянном диалоге с белорусской стороной, будем продолжать этот диалог и, конечно, доводить нашу позицию», — добавил Песков.

Вечером 5 октября стало известно, что владельцы «Комсомольской правды» приняли решение закрыть белорусское представительство издания.

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ.

МВД опровергло информацию , что журналист был задержан на территории РФ.

С осуждением пресследования корреспондента выступил Союз журналистов России.

Ранее главред российской газеты Владимир Сунгоркин сообщил , что «Комсомольская правда» сосредоточится на помощи журналисту, который находится в ИВС на Окрестина . Ранее сообщалось , что корреспондент не вышел на свободу спустя 72 часа после задержания. Сегодня адвокаты журналиста Можейко подали жалобу на его арест .

Читайте также: