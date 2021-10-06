Официально: в Беларуси повторен суточный рекорд смертности от COVID-19

За сутки в Беларуси официально зарегистрирован 1.991 пациент с COVID-19 .

Как сообщила 6 октября пресс-служба Министерства здравоохранения, выписаны 1.504 человека, умерли 16 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией (повторение суточного рекорда).

5 октября было зафиксировано 1.978 новых случаев коронавируса, 4 октября — 1.872, 3-го — 1.899, 2-го — 1.998 (суточный рекорд), 1-го — 1.993, 30 сентября — 1.989, 29-го — 1.993, 28-го — 1.955, 27-го — 1.946.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 549.817 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 526.648 пациентов с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4.228 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 43.987 тестов на коронавирус, что в 3,6 раза больше, чем днем ранее — 12.205. Всего в стране проведено 8.694.052 теста.

По информации Минздрава, 2 млн 272 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 1 млн 663 тыс. — прошли полный курс вакцинации.