Мингорсуд оставил без изменений приговор политзаключенному — многодетному отцу

Минский городской суд 5 октября рассмотрел апелляционную жалобу политзаключенного Николая Шеметова на приговор и оставил его без изменения, сообщает телеграм-канал лишенного госрегистрации правозащитного центра «Весна».

Отмечается, что у Шеметова на иждивении четверо несовершеннолетних детей, младшему из которых семь месяцев.

Мужчина был задержан 21 декабря 2020 года на пороге школы, куда отводил дочь. Его обвинили в том, что 27 сентября 2020 года он организовал совместные действия, грубо нарушавшие общественный порядок, через администрирование дворового телеграм-чата: размещал информацию и координировал действия по перемещению колонны, подсказывал возможные маршруты, сообщал о возможных местах нахождения сотрудников милиции и спецтехники.

16 июля судья суда Центрального района Минска Дмитрий Карсюк наказал Шеметова лишением свободы на два года.

Белорусские правозащитники признали его политзаключенным.

Читайте также