Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

Сегодня Нобелевский комитет Королевской академии наук назвал лауреатов премии по химии.

В этом году главной наградой отмечена работа немца Бенджамина Листа и американца Дэвида Макмиллана «за разработку методов асимметричного органокатализа, который используют в химическом синтезе молекул».

В прошлом году лауреатами стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудне «за исследования так называемых «ножниц ДНК», с помощью которых редактируют гены животных и человека».

Ранее престижные награды были вручены по медицине и физике .

Еще будут вручены три премии:

7 октября — по литературе;

8 октября — премия мира;

11 октября — по экономике.