Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии

/ Мир
Просмотров: 42

Сегодня Нобелевский комитет Королевской академии наук назвал лауреатов премии по химии.

В этом году главной наградой отмечена работа немца Бенджамина Листа и американца Дэвида Макмиллана «за разработку методов асимметричного органокатализа, который используют в химическом синтезе молекул».

В прошлом году лауреатами стали француженка Эмманюэль Шарпантье и американка Дженнифер Даудне «за исследования так называемых «ножниц ДНК», с помощью которых редактируют гены животных и человека».

Ранее престижные награды были вручены по медицине и физике.

Еще будут вручены три премии:

  • 7 октября — по литературе;
  • 8 октября — премия мира;
  • 11 октября — по экономике.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: Нобелевская премия по химии Персона: Бенджамин Лист Дэвид Макмиллан