Объявлены лауреаты Нобелевской премии по химии
Сегодня Нобелевский комитет Королевской академии наук назвал лауреатов премии по химии.
В этом году главной наградой отмечена работа немца Бенджамина Листа и американца Дэвида Макмиллана «за разработку методов асимметричного органокатализа, который используют в химическом синтезе молекул».
В прошлом году лауреатами
Ранее престижные награды были вручены по
Еще будут вручены три премии:
- 7 октября — по литературе;
- 8 октября — премия мира;
- 11 октября — по экономике.