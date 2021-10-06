Прокремлевский социолог: Лукашенко большое внимание уделяет пропаганде своего образа в России

Генеральный директор Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), который некоторые называют чуть ли не отделом Администрации президента РФ, Валерий Федоров отметил, что число поклонников Александра Лукашенко в России «стало меньше, но они по-прежнему доминируют».

В интервью «Говорит Москва» он объяснил это тем, что Лукашенко воспринимается как «жесткий и рачительный хозяин», которых в свое время называли крепкими хозяйственниками.

«Патриарх! Не в плане, что глава церкви, а такой всеотец, который за всеми наблюдает, о всех заботится, может и наказать, когда надо, но любя. Вот такой образ Лукашенко отыгрывает и в Белоруссии, и в России, конечно, тоже, потому что большое внимание уделяет пропаганде своего образа в России. И это получается», — сказал Федоров.

Но есть и еще один, более ключевой, аргумент по этому поводу — геополитический.

«Помните, в свое время президент Рузвельт великий американский назвал кровавого диктатора Никарагуа Анастасио Сомосу сукиным сыном, он сказал: это сукин сын, но это наш сукин сын. Мы не будем его обижать, мы будем его поддерживать, потому что он на нас работает, а если его свергнут, то на его место придут те, кто работает не на нас, а на других, те, кто нам враждебен», — привел социолог пример из истории.

Именно здесь он видит параллели и в сегодняшних отношениях России и Беларуси: «Да, Лукашенко плох. Да, он нас доит, как корову. Да, он срывает все реальные интеграционные соглашения, это многие понимают. Но при этом он наш. И мы понимаем, что, скорее всего, любой следующий глава Белоруссии, если он придет на волне протестов, на волне противодействия Лукашенко, он, скорее всего, не в Москву будет ездить на поклон, он будет ездить в Брюссель, в Варшаву, в Лондон, в Берлин и далее по списку. И это перевешивает. Для нас все-таки те правители бывших постсоветских стран более ясны и симпатичны, которые с нами любят дружить, а не с нашими геополитическими… Их, конечно, называют «партнеры», но на самом деле, конечно, это противники, если так уж всерьез говорить».

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