Белоруски узнали соперниц по первым раундам турнира в Индиан-Уэллсе

На престижном теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе в борьбе за титул поборются две представительницы Беларуси — Александра Саснович и Виктория Азаренко.

Фото pixabay.com

Саснович, замыкающая топ-100 мирового женского рейтинга на стадии 1/64 финала сразится с колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано (71-я), а Азаренко (32-я) в матче 1/32 финала встретится с сильнейшей в противоборстве Магда Линетт (54-я, Польша) — Ребекка Петерсон (76-я, Швеция).