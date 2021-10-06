Белоруски узнали соперниц по первым раундам турнира в Индиан-Уэллсе

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На престижном теннисном турнире в американском Индиан-Уэллсе в борьбе за титул поборются две представительницы Беларуси — Александра Саснович и Виктория Азаренко.

Фото pixabay.com

Саснович, замыкающая топ-100 мирового женского  рейтинга на стадии 1/64 финала сразится с колумбийкой Марией Камилой Осорио Серрано (71-я), а Азаренко (32-я) в матче 1/32 финала встретится с сильнейшей в противоборстве Магда Линетт (54-я, Польша) — Ребекка Петерсон (76-я, Швеция).

 

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Тэги: женский теннис Персона: Александра Саснович Виктория Азаренко Город: Индиан-Уэллс