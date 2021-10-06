Адвокаты журналиста Геннадия Можейко подали жалобу на его арест

/ Общество
Просмотров: 57

Адвокаты журналиста «КП в Белоруссии» Геннадия Можейко подали жалобу на его арест.

Об этом, как передает «Эхо Москвы», сообщила его защита. Ранее сообщалось, что корреспондент не вышел на свободу спустя 72 часа после задержания.

Можейко находится в ИВС на Окрестина.

Ранее главред российской газеты Владимир Сунгоркин сообщил, что «Комсомольская правда» сосредоточится на помощи журналисту.

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника. По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ.

МВД опровергло информацию, что журналист был задержан на территории РФ.

С осуждением пресследования корреспондента выступил Союз журналистов России.

Вечером 5 октября стало известно, что владельцы «Комсомольской правды» приняли решение закрыть белорусское представительство издания.

 

Подписывайтесь и читайте нас в Telegram и Viber
Оценка: 
Нет оценок
Подпишитесь на наш канал в
Тэги: задержания журналистов Персона: Геннадий Можейко

Другие материалы на эту тему:

Заявление информационной компании БелаПАН

Заявление информационной компании БелаПАН

БАЖ: за последние 10 дней у журналистов проведено 63 обыска

БАЖ: за последние 10 дней у журналистов проведено 63 обыска

Международные организации призывают освободить журналиста Александрова

Международные организации призывают освободить журналиста Александрова

Атака на брестских журналистов — против здравого смысла и свободы слова

Атака на брестских журналистов — против здравого смысла и свободы слова