Адвокаты журналиста Геннадия Можейко подали жалобу на его арест

Адвокаты журналиста «КП в Белоруссии» Геннадия Можейко подали жалобу на его арест.

Об этом, как передает «Эхо Москвы» , сообщила его защита. Ранее сообщалось , что корреспондент не вышел на свободу спустя 72 часа после задержания.

Можейко находится в ИВС на Окрестина .

Ранее главред российской газеты Владимир Сунгоркин сообщил , что «Комсомольская правда» сосредоточится на помощи журналисту.

Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о гибели своего сотрудника . По данным ведомства, он получил смертельные ранения во время специальных мероприятий «по отработке адресов, в которых могли находиться лица, причастные к террористической деятельности».

В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by заблокировали решением Мининформа.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ.

МВД опровергло информацию , что журналист был задержан на территории РФ.

С осуждением пресследования корреспондента выступил Союз журналистов России.

Вечером 5 октября стало известно, что владельцы «Комсомольской правды» приняли решение закрыть белорусское представительство издания.