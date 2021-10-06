В Молдове задержали генпрокурора — в чем его обвиняют

Глава Минюста Молдовы Сергей Литвиненко рассказал, в чем обвиняют задержанного генпрокурора Александра Стояногло.

Фото с сайта cenzura.md

Как сообщалось, против него выдвинуто четыре обвинения. В частности, пособие, которое было предоставлено экс-прокурору Николаю Китороагэ незаконно, поскольку, если человек находится под судом, он не имеет права на получение таких выплат.

Также, считают власти, что недвижимость, принадлежащая его в Украине, на самом деле принадлежит миллионеру Вячеславу Платону.

Также Стояногло, по версии следствия, незаконно снял все обвинения с Платона, и принимал решения, связанные с бизнесменом.

Четвертым пунктом значится подписание отчета о проекте поправки к Закону о предотвращении и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, которые позволили иностранным компаниям отмывать деньги в Молдове.

В своих первых комментариях Стояногло заявил, что его задержание — это расправа со стороны президента Майи Санду и что мы возвращаемся к периоду захваченного государства, пишет point.md .