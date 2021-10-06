Главред белорусской «Комсомолки» высказался о закрытии издания
«Все, что сказано в опубликованном сообщении, — пока что исчерпывающая информация. Все будет решаться в рабочем порядке», — заявил БелаПАН главный редактор газеты «Комсомольская правда» в Беларуси» Сергей Трефилов на просьбу прокомментировать решение московской редакции закрыть белорусское представительство.
Вечером 28 сентября пресс-служба КГБ распространила сообщение о
В тот же вечер на сайте kp.by вышел материал Геннадия Можейко, в котором про Зельцера рассказывает его одноклассница. Провластные СМИ раскритиковали эту публикацию. Заметка была оперативно отредактирована, а затем удалена с сайта. Несмотря на это, на следующее утро сайт kp.by
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 1 октября журналистам, что Кремль
Произволом
Позже появилась информация, что Можейко
С осуждением пресследования корреспондента
Вечером 5 октября стало известно владельцы «Комсомольской правды» приняли решение