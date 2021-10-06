Прогноз Всемирного банка: по итогам года у Беларуси будет самый низкий рост ВВП в регионе

Темпы экономического роста в регионе Европы и Центральной Азии по итогам года составят 5,5%, говорится в новом прогнозе Всемирного банка.

Как отмечают аналитики этого финансового института, в 2022-м экономический рост в регионе замедлится до 3,4%.

По данным экспертов ВБ, пишет РБК , главным фактором оживления региональных экономик стало активное восстановление объемов экспорта в первом полугодии текущего года. В свою очередь, объемы экспорта получилось нарастить благодаря нормализации экономической активности в еврозоне, резкому росту цен на сырье и повышению внутреннего спроса на фоне вакцинации населения и реализации пакетов государственных мер поддержки экономики.

«Для долгосрочного роста необходимо формирование конкурентной деловой среды, которая способствует осуществлению предпринимательской деятельности и создает благоприятные условия для динамичного развития частного сектора», — прокомментировала вице-президент ВБ по региону Европы и Центральной Азии Анна Бьерде.

Самый высокий показатель экономического роста в регионе по итогам года ВБ прочит Черногории (+10,8%), самый низкий — Беларуси (+1,2%). На 8,5% вырастет экономика Турции, на 4,3% — России, на 3,8% — Украины, на 3,5% — Казахстана.

Читайте также: