Беларусь продолжает штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

/ Общество
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Беларусь продолжает штормить, из-за сильного ветра вновь объявлен оранжевый уровень опасности.

Фото из паблика «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, по западной половине сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

  • Брест +15..+17°C;
  • Витебск +12..+14°C;
  • Гомель +12..+14°C;
  • Гродно +14..+16°C;
  • Могилев +13..+15°C;
  • Минск +13..+15°C.

При порывистом ветре спасатели советуют:

  • уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
  • авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
  • находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
  • избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).

 

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Тэги: прогноз погоды

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