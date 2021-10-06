Беларусь продолжает штормить — объявлен оранжевый уровень опасности
Беларусь продолжает штормить, из-за сильного ветра вновь объявлен оранжевый уровень опасности.
По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, по западной половине сильный порывистый.
Температура воздуха в регионах:
- Брест +15..+17°C;
- Витебск +12..+14°C;
- Гомель +12..+14°C;
- Гродно +14..+16°C;
- Могилев +13..+15°C;
- Минск +13..+15°C.
При порывистом ветре спасатели советуют:
- уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;
- авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;
- находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;
- избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).