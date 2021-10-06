Беларусь продолжает штормить — объявлен оранжевый уровень опасности

Беларусь продолжает штормить, из-за сильного ветра вновь объявлен оранжевый уровень опасности.

Фото из паблика «ЧП Беларусь | Будь в курсе!»

По прогнозам синоптиков, ожидается переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный порывистый, по западной половине сильный порывистый.

Температура воздуха в регионах:

Брест +15..+17°C;

Витебск +12..+14°C;

Гомель +12..+14°C;

Гродно +14..+16°C;

Могилев +13..+15°C;

Минск +13..+15°C.

При порывистом ветре спасатели советуют:

уберите хозяйственные вещи со двора и балконов в дом (подвал), обрежьте сухие деревья, которые могут нанести ущерб вашему жилищу;

авто поставьте в гараж, при его отсутствии — припаркуйте машину вдали от деревьев, а также слабо укрепленных конструкций;

находясь на улице, обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей;

избегайте деревьев и разнообразных сооружений повышенного риска (мостов, эстакад, трубопроводов, линий электропередачи, потенциально опасных промышленных объектов).