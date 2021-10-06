Евродепутаты все громче заявляют о необходимости Международного трибунала над Лукашенко

Депутаты Европарламента все чаще и громче заявляют о необходимости создания Международного трибунала над Александром Лукашенко.

Так, 5 октября на пленарном заседании в Страсбурге евродепутаты посвятили почти полтора часа дебатам «О ситуации в Беларуси после одного года протестов и их насильственного подавления», пишет DW .

«Мы все знаем, какие преступления против народа Беларуси совершает Лукашенко, за какие международные преступления он ответствен», — заявил представитель Европейской народной партии Андрюс Кубилюс (Литва).

Политик предложил «немедленно вынести преступления Лукашенко» на рассмотрение Международного уголовного суда на основании Чикагской конвенции (о международной гражданской авиации), Монреальской конвенции (об унификации правил международных воздушных перевозок) и Конвенции против пыток (ООН)».

Эту идею поддержал и ряд депутатов из других фракций. В частности, социал-демократ Изабель Сантуш (Португалия) отметила, что санкции направлены лишь на изменение политического поведения, а вот за «совершенные преступления» Лукашенко, по ее мнению, должен отвечать перед Международным уголовным судом.

«Мы должны инициировать судебный процесс лично против Лукашенко и предъявить ему обвинение в пытках его же граждан. Доказательства для этого имеются», — добавил евродепутат от «зеленых» Сергей Лагодинский (Германия).

«Необходимы серьезные дебаты в Совете безопасности ООН и, наконец, необходимо расследование Международного уголовного суда», — поддержал коллег депутат из фракции Европейских консерваторов и реформистов (ЕКР) Витольд Ващиковский (Польша).

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