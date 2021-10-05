У правозащитницы Татьяны Ревяко прошел обыск

У правозащитницы Татьяны Ревяко 5 октября прошел обыск, сообщает телеграм-канал «Весна. Права человека в Беларуси».

Фото: spring96.org

Отмечается, что обыск проводили сотрудники департамента финансовых расследований Комитета госконтроля. Он проходил у правозащитницы дома, на даче и в офисе. В результате изъята техника.

Ревяко возили на допросы в ДФР и Следственный комитет, после чего отпустили домой.

В рамках какого дела проводились процессуальные действия, правозащитникам пока не известно.

Кроме того, сегодня ДФР провел обыск в редакции газеты «Ганцавіцкі час». По информации лишенной госрегистрации Белорусской ассоциации журналистов, силовики интересовались в первую очередь финансами и бухгалтерией. В результате обыска забрали все компьютеры и телефоны. Главный редактор газеты Петр Гузаевский находится дома, но без средств связи.