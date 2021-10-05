«Комсомольская правда» закрывает свое белорусское представительство, говорится в официальном сообщении редколлегии, размещенном московской редакцией издания на его сайте вечером 5 октября.

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«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП», — отмечает редколлегия.

2 октября стало известно о задержании корреспондента «Комсомольской правды» Геннадия Можейко — автора интервью с одноклассницей минского IT-специалиста Андрея Зельцера. По информации правоохранительных органов, 28 сентября тот убил сотрудника КГБ, который вместе с группой силовиков ворвался в его квартиру в рамках рейда в поисках лиц, подозреваемых в причастности к терроризму. Одноклассница положительно охарактеризовала Зельцера, которого убили ответным выстрелом.

Главный редактор российского издания Владимир Сунгоркин назвал произволом происходящее в Беларуси с «Комсомольской правдой».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил СМИ, что если задержание Геннадия Можейко связано с его журналистской деятельностью, «безусловно, нельзя одобрять такие действия». Ранее Песков заявил, что Кремль не согласен с решением белорусских властей ограничить доступ к сайту газеты «Комсомольская правда» kp.by и считает это нарушением принципа свободы СМИ.