«Комсомольская правда» закрывает свое белорусское представительство
«Комсомольская правда» закрывает свое белорусское представительство, говорится в официальном сообщении редколлегии, размещенном московской редакцией издания на его сайте вечером 5 октября.
«Проанализировав события последнего года и особенно последней недели, "Комсомольская правда" приняла решение закрыть свое представительство в Минске ЗАО "БелКП-ПРЕСС". Всем сотрудникам будут выплачены денежные компенсации или предложена работа на других предприятиях КП», — отмечает редколлегия.
2 октября стало известно о
Главный редактор российского издания Владимир Сунгоркин назвал произволом происходящее в Беларуси с «Комсомольской правдой».
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков