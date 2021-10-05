В Беларуси внесены изменения в порядок формирования цен на лекарства и медицинские изделия

Александр Лукашенко 5 октября подписал указ № 383, которым вносятся изменения в указ «О формировании цен на лекарственные средства, изделия медицинского назначения и медицинскую технику» от 11 августа 2005 года № 366.

Фото: pixabay.com

«Для увеличения объемов продаж многие производители предоставляют аптечным сетям финансовые и товарные скидки, размер которых в настоящее время не учитывается при формировании цены. После вступления изменений в силу оптовые и торговые надбавки будут применяться к отпускным ценам организаций-изготовителей (контрактным ценам импортеров), уменьшенным на величину таких скидок», — сообщает пресс-служба Лукашенко.

Кроме того, для обеспечения единых подходов к ценообразованию негосударственным аптечным сетям по аналогии с государственными предоставлено право суммировать оптовую и торговую надбавки при формировании розничных цен.