Мингорисполком получил право продавать очередникам жилье с ограниченной прибылью госзастройщика

Александр Лукашенко 5 октября подписал указ № 382 «О жилых помещениях г. Минска», что позволило городским властям продавать очередникам жилье с ограниченной прибылью госзастройщика.

Как сообщает пресс-служба Лукашенко, в соответствии с документом Мингорисполкому предоставляется право с согласия городского Совета депутатов принимать решения о продаже гражданам, состоящим на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий в Минске, жилых помещений, построенных государственными застройщиками за счет собственных средств. Такие помещения будут продаваться без проведения аукционов по их фактической стоимости с ограниченной прибылью, не превышающей 5%.

Также увеличивается доля жилых помещений коммунального жилищного фонда Минска, которые могут быть предоставлены в качестве арендного жилья в первоочередном порядке судьям, прокурорским работникам, госслужащим, молодым специалистам, прибывшим по распределению, работникам при назначении на должности в случае их переезда из другого населенного пункта, научным работникам, работникам сфер здравоохранения, культуры, образования, спорта, военнослужащим и приравненным к ним лицам.