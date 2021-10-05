Философу Владимиру Мацкевичу продлили срок содержания под стражей

Политзаключенному Владимиру Мацкевичу продлен срок пребывания под стражей на месяц. Он пробудет за решеткой до 4 ноября, сообщается на посвященной ему странице в «Фейсбуке».

Владимир Мацкевич — философ и методолог, общественно-политический деятель, телеведущий. Основатель и руководитель Агентства гуманитарных технологий, первый глава Рады международного консорциума «ЕвроБеларусь» (создан представителями НГО в 2007 году и зарегистрирован в Литве в 2009 году), основатель программы создания «Летучего университета».

Мацкевича задержали 4 августа. Ему предъявлено обвинение по ст. 342 УК (организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок).

В августе сообщалось, что в камере в СИЗО № 1 на улице Володарского в Минске Мацкевич находится один. Своей вины философ не признает и считает, что основанием для задержания и обвинения стали его статьи, высказывания, идеи и мысли.

1 октября во время проведения IX Международного конгресса исследователей Беларуси было опубликовано открытое письмо солидарности с Мацкевичем. На сегодняшний день его подписали более 50 интеллектуалов, исследователей, ученых, общественных деятелей из Беларуси, Украины, Литвы, Польши, Великобритании, США, России, Испании и Португалии.