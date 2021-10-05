В Беларуси политзаключенными признаны еще шесть человек

Еще шесть человек 5 октября признаны белорусским правозащитным сообществом политзаключенными.

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, это осужденные каждый на три года исправительной колонии Виктор Прусов (статья 364 УК — насилие в отношении сотрудника милиции) и Константин Михальцов (ст. 364, а также ст. 342 — организация либо участие в действиях, грубо нарушающих общественный порядок, и ст. 368 УК — оскорбление президента).

Также в список вошли Арсений Щербинин, Павел Каминский и Никита Фильчук (статьи 342 и 364 УК), наказанные каждый тремя с половиной годами ограничения свободы в исправительном учреждении открытого типа.

Ещё один политзаключенный — Андрей Новицкий. Осужден на пять лет лишения свободы по статьям 342 и 368, а также по ст. 295 УК (за хранение 33 граммов пороха).

На текущий момент в Беларуси уже 728 политзаключенных.