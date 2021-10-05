Дуда сообщил о наличии террористов среди пытающихся нелегально пересечь границу Беларуси и Польши

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Среди пытающихся нелегально пересечь границу Польши есть люди, связанные с террористическими организациями, заявил польский президент Анджей Дуда на Варшавском форуме по безопасности.

Источник: prezydent.pl

«Сейчас мы переживаем гибридную агрессию в Польше в виде попыток переселения мигрантов на территорию ЕС белорусскими службами. Мы с полной решимостью защищаем границы НАТО и Европейского союза», — приводит слова Дуды сайт президента.

«Сегодня мы уверены, что среди людей, пытающихся нелегально пересечь границу, есть люди, связанные с террористическими организациями», — дополнил глава польского государства.

Сообщается также, что по случаю Варшавского форума по безопасности Дуда встретился с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.

Варшавский форум по безопасности (WSF) — одна из крупнейших конференций в Европе, посвященных трансатлантическому сотрудничеству и вопросам глобальной безопасности и обороны. Он проводится ежегодно с 2014 года и собирает в среднем 1500 участников из 40 стран, среди которых главы государств, министры, ведущие деятели международных и неправительственных организаций, высокопоставленные представители бизнеса, средств массовой информации, научных кругов и гражданского общества.

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Тэги: Беларусь-Польша исламизм нелегальные мигранты Варшавский форум по безопасности Персона: Анджей Дуда Город: Варшава

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