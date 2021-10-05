Дуда сообщил о наличии террористов среди пытающихся нелегально пересечь границу Беларуси и Польши

Среди пытающихся нелегально пересечь границу Польши есть люди, связанные с террористическими организациями, заявил польский президент Анджей Дуда на Варшавском форуме по безопасности.

Источник: prezydent.pl

«Сейчас мы переживаем гибридную агрессию в Польше в виде попыток переселения мигрантов на территорию ЕС белорусскими службами. Мы с полной решимостью защищаем границы НАТО и Европейского союза», — приводит слова Дуды сайт президента.

«Сегодня мы уверены, что среди людей, пытающихся нелегально пересечь границу, есть люди, связанные с террористическими организациями», — дополнил глава польского государства.

Сообщается также, что по случаю Варшавского форума по безопасности Дуда встретился с белорусским демократическим лидером Светланой Тихановской.