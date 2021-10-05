Ветврача приговорили к двум годам «домашней химии» за брошенное на автомобиль ГАИ куриное яйцо

Суд Первомайского района Минска (судья Анастасия Кулик) 5 октября приговорила ветеринарного врача Григория Чегодаева к двум годам ограничения свободы без направления в исправительное учреждение («домашняя химия»).

Источник: belarus24.by

Как сообщает правозащитный сайт spring96.org, мужчину судили за угрозу применения насилия в отношении сотрудников органов внутренних дел.

Потерпевшими по делу были признаны пятеро сотрудников Госавтоинспекции. Согласно обвинению, около полуночи 11 августа 2020 года Чегодаев находился на проезжей части на перекрестке улиц Тимирязева и Саперов в Минске, он «приблизился к служебным транспортным средствам оперативного назначения и к сотрудникам ГАИ, <…> умышленно бросил неустановленные предметы, в том числе куриные яйца, по направлению к спецтранспорту и потерпевшим, попал в область капота автомобиля ГАИ "Опель-Астра"». По мнению гособвинителя, тем самым Чегодаев «выразил угрозу применения насилия в отношении указанных сотрудников ГАИ и создавал угрозу их здоровью — совершил преступление, ответственность за которое предусмотрена ст. 364 Уголовного кодекса».

Мужчина пояснил суду, что вечером 10 августа встретился с друзьями, чтобы отметить бракосочетание одного из них. Ездили по городу на его машине и искали место, где отпраздновать. По дороге мужчины видели, что в городе проходят уличные протесты, многие заведения не работали. «В связи со всеми увиденными событиями в центре города был на взводе, спонтанно возникло действие бросить в автомобиль сотрудников ГАИ яйцом, в чем теперь раскаивается и хотел бы извиниться перед пострадавшими. Говорил, что был возмущен и находился в состоянии аффекта. Поэтому проезжая мимо стоящих машин ГАИ, остановился, приоткрыл окно и бросил одно куриное яйцо левой рукой на капот машины сотрудников, после чего продолжил движение», — пишут правозащитники.

Свои действия в суде Чегодаев оценивал критически, сказал, что совершил необдуманный поступок. Не отрицал, что мог своими действиями причинить ущерб и моральный вред, но они не были направлены на причинение насилия сотрудникам милиции.

Адвокат на суде просила учесть, что иски были возмещены обвиняемым в полном объеме до прений сторон, и приобщить к материалам дела документы, среди которых благодарственные письма от детских домов, которым обвиняемый ранее оказывал помощь, в том числе финансовую, положительные характеристики и благодарственные письма, в которых отмечается, что Чегодаев — уникальный ветеринарный врач и высококвалифицированный специалист, а также ходатайство с подписями зооволонтеров в поддержку Григория с просьбой назначить наиболее мягкое наказание. Она отметила, что сбор подписей под ходатайством был намеренно ограничен, а если бы собирали подписи у всех желающих выразить поддержку Чегодаеву, в материалах дела образовался бы четвертый том.

Адвокат говорила, что из обвинения также следует исключить указание на то, что своими действиями Чегодаев выразил угрозу применить насилие в отношении сотрудников и создавал угрозу их здоровью, т.к. это обстоятельство не подтвердили потерпевшие.