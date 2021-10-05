Партия Саакашвили анонсирует масштабные протесты в Грузии

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Оппозиционная партия Грузии «Единое национальное движение» анонсирует масштабные акции протеста в Тбилиси. Главное требование митингующих — освобождение экс-президента Михаила Саакашвили.

Фото: aa.com.tr

Об этом сообщает «Грузия-онлайн», ссылаясь на слова члена ЕНД, депутата парламента Левана Хабеишвили.

Он подчеркнул, что протесты пройдут до второго тура выборов в Грузии. По словам Хабеишвили, протестующие также будут требовать организации досрочных выборов.

«Мы готовимся ко второму туру выборов и до выборов будут масштабные акции… Мы обязательно продолжим борьбу», — заявил он.

Депутат также указал на то, что 5 октября он хотел встретиться с Саакашвили, используя свои депутатские полномочия, однако правоохранители не пустили его из-за того, что глава парламента Каха Кучава не издал соответствующий приказ.

 
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Тэги: Единое национальное движение Грузия Персона: Леван Хабеишвили Город: Тбилиси

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