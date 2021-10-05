Водитель «Фольксвагена» погиб в ДТП под Лунинцом

В Лунинецком районе в лобовом столкновении погиб один из водителей, сообщили в областной ГАИ.

Авария произошла 5 октября около часа ночи. По предварительной информации, 26-летний водитель Volkswagen Golf двигался по трассе М10 граница РФ — Гомель — Кобрин. На 325-м километре дороги он выехал на полосу встречного движения и врезался в грузовой Mercedes, которым управлял 32-летний мужчина.

В результате ДТП водитель легковушки от полученных травм умер на месте происшествия, а его 40-летний пассажир получил телесные повреждения и был госпитализирован. Установлено, что водитель не имел права управления автомобилем.

Следователи по факту происшествия возбудили уголовное дело.