Еврокомиссар Юханссон: Отчаяние Лукашенко свидетельствует о том, что санкции наносят ущерб

Спустя год после сфальсифицированных президентских выборов ситуация в Беларуси остается тяжелой, заявила комиссар Евросоюза по внутренним делам Илва Юханссон 5 октября в Европарламенте на слушаниях по Беларуси.

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«ЕС остается единым перед лицом жестоких репрессий и продолжающихся провокаций со стороны режима Лукашенко и поддерживает белорусский народ, — сказала она. — Режим Лукашенко продолжает свои систематические попытки заставить замолчать все оставшиеся независимые голоса в стране: независимую прессу, правозащитников и гражданское общество в целом. Видные представители оппозиции Лукашенко были приговорены к длительным срокам тюремного заключения в ходе политических процессов, проходивших за закрытыми дверями. В настоящее время в стране насчитывается более 700 политических заключенных, и их число продолжает расти».

Юханссон подчеркнула, что «угнетение и преследование белорусского народа совершенно недопустимо», и рассказала, что ЕС предпринимает для того, чтобы помочь Беларуси.

«С самого начала ЕС предоставил пакет экстренной помощи жертвам репрессий и государственного насилия, а также независимым СМИ. И мы поддержали законное стремление белорусского народа к верховенству закона и свободным и справедливым выборам, — отметила она. — Мы продолжаем добиваться справедливости для жертв и привлечения виновных к ответственности. Мы продолжаем поднимать ситуацию с правами человека [в Беларуси] на всех соответствующих международных форумах, вызывая международную реакцию на жестокие и незаконные действия Лукашенко».

Юханссон напомнила, что ЕС также представил план экономической и инвестиционной поддержки Беларуси в размере 3 млрд евро, который «будет задействован, если и когда страна изменит свой текущий курс».

Еврокомиссар также затронула миграционный кризис на границе Беларуси и ЕС. «Использование государством мигрантов является еще одним тревожным примером вопиющего пренебрежения Лукашенко международными нормами», — подчеркнула Юханссон.

Она отметила, что в 2021 году зафиксировано более шести тысяч незаконных пересечений границы со стороны Беларуси, в 2020-м их было всего 150.

По словам Юханссон, большинство нелегальных мигрантов — это граждане Ирака, а также Конго, Камеруна и Сирии.

«Беларусь не находится на каком-либо известном маршруте миграции из этих стран. Беларусь — не страна миграционного давления. Обычно убежища просят люди из Беларуси, а не в Беларуси, — сказала еврокомиссар. — Режим беспрецедентным образом использует людей для давления на Евросоюз. И к тому же зарабатывает много денег».

Мигранты, по ее словам, «приезжают в туры, организованные государственной туристической компанией "Центркурорт", останавливаются в одобренных государством отелях», а затем их перевозят к границе люди в униформе без опознавательных знаков на микроавтобусах без номеров.

«Отчаяние Лукашенко свидетельствует о том, что санкции наносят ущерб, — подчеркнула Юханссон. — Каждый день усиливает впечатление, что это безумные шаги режима, который видит поворот истории. Его цель — дестабилизировать Евросоюз. Но он серьезно просчитался. Нашим ответом были единство, солидарность и действия».

Она отметила, что в результате работы ЕС с партнерами, включая Ирак, в последние недели наблюдается «резкое сокращение нелегальных прибытий из Беларуси».

По словам еврокомиссара, в ответ на беспрецедентные действия белорусских властей Еврокомиссия представила план действий по борьбе с незаконным ввозом мигрантов, в котором ситуация на белорусской границе называется «незаконным ввозом мигрантов, спонсируемым государством».

«Мы предложили Совету ЕС частично приостановить действие соглашения об упрощении визового режима для государственных служащих Беларуси, сохранив при этом преимущества упрощения визового режима для белорусского народа», — добавила Юханссон.

Она также отметила, что в ситуации миграционного кризиса на границе с Беларусью «ЕС продемонстрировал свою полную солидарность с нашими государствами-членами».

«Мой главный посыл заключается в том, что мы должны защищать нашу общую границу ЕС на основе общих ценностей, — сказала Юханссон. — Мы должны быть тверды и едины по отношению к Лукашенко. И мы должны показать, что мы, Европейский союз, стоим на других ценностях — на верховенстве закона и полном уважении основных прав. Мы должны защищать наши границы и наши ценности».

Еврокомиссар также подчеркнула, что важно противостоять дезинформации, которую распространяет белорусский режим. «Мы должны продолжать укреплять коммуникацию и усилия по повышению осведомленности параллельно с нашей поддержкой белорусских демократических сил, —заявила она. — Евросоюз поддерживает белорусский народ, и мы продолжим делать это в будущем».