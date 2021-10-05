За сутки в Беларуси официально зарегистрировали 1978 пациентов с COVID-19

За прошедшие сутки в Беларуси официально зарегистрировано 1978 пациентов с COVID-19.

Как сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения, за сутки выписано 1307 человек, умерло 12 человек с выявленной коронавирусной инфекцией.

4 октября было 1872 новых случая коронавируса, 3-го — 1899, 2-го — 1998 (суточный рекорд), 1-го — 1993, 30 сентября — 1989, 29-го — 1993, 28-го — 1955, 27-го — 1946, 26-го — 1974.

С начала пандемии в стране зарегистрировано 547 826 человек с положительным тестом на COVID-19, выздоровело 525 144 пациента с ранее подтвержденным коронавирусом.

Отмечается, что за весь период распространения COVID-19 в Беларуси умерло 4212 пациентов с выявленной коронавирусной инфекцией.

За минувшие сутки выполнено 12 205 тестов на коронавирус, что вдвое меньше, чем днем ранее — 24 538. Всего в стране проведено 8 650 065 тестов.

По информации Минздрава, 2 млн 242 тыс. белорусов получили первую дозу вакцины против COVID-19, более 1 млн 649 тыс. прошли полный курс вакцинации.